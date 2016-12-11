انتشال 22 جثة لمدنيين عراقيين شرقي الموصل

انتشلت فرق الدفاع المدني العراقي جثث 22 مدنياً من تحت أنقاض منزل إنهار قبل شهر، بتفجير سيارة مفخخة قام به تنظيم “داعش” الإرهابي، أثناء القتال مع قوات العراقية شرقي مدينة الموصل.

وقال عضو المجلس المحلي في محافظة نينوى، حسام الدين العبار، السبت 10 كانون الأول، إن “من بين الجثث التي انتشلت من تحت أنقاض المنزل في حي السماح شرقي الموصل 4 أطفال و 6 نساء”.

وأضاف أن “المنزل انهار على القاطنين فيه قبل نحو شهر، عندما انفجرت سيارة لداعش، كانت تحمل كمية كبيرة من المتفجرات في أثناء المعارك مع القوات العراقية التي انتزعت الحي في حينه من المسلحين.

وأشار العبار إلى أن الجثث كانت متفسخة وجرى دفنها في مقبرة مؤقتة بالمنطقة، مشيرا أنه تم العثور على الجثث خلال تمشيط المنطقة وفتح الطرق للسماح للمركبات بالمرور.

وذكر أن إحدى الجثث كانت تعود لامرأة وهي تحتضن طفلا بدا عليه أنه في الثانية من العمر.