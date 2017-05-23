انتقاد الفساد عبر المسرح …والمنتقدون شبيبة حماة

قدم فرع اتحاد شبيبة الثورة بحماة العرض المسرحي “شلشتونا” بالتعاون مع مديرية ثقافة حماة تأليف عبد الكريم حلاق وإخراج محمد تلاوي وذلك في صالة دار الأسد للثقافة والفنون بحماة.

والعمل الذي ينقسم لعرضين واقعي وفانتازيا يسلط الضوء على ظواهر الفساد الموجودة في المجتمع بهدف نقدها وتعريتها.

وعن هذه التجربة قال مخرج ومعد العمل محمد تلاوي في تصريح له: المسرحية تجربة وفرصة لتقديم مواهب شابة كشفت عن نفسها من خلال هذا العرض حيث عملت على ضبط حوار وحركة هذه المواهب الشابة التي أدت أدوارها في المسرحية بصدق وعطاء.

وأشار تلاوي إلى أنه عمد من خلال النص على تسليط الضوء أيضاً على هموم الممثل المسرحي وضعف الإمكانيات المادية والمعنوية وضرورة دعمها ماديا لخلق مسرح حقيقي بعيدا عن الابتذال، معتبراً أن نجاح العمل يعود إلى اندفاع الممثلين الشباب وتميز مواهبهم بجهد وصدق، إضافة لتوجه العرض لفئة الشباب التي تفاعلت معه.

أما الطالب المشارك محمد قرطاوي فذكر أنها تجربته الأولى وجسد في المسرحية دور المستخدم الذي يكشف ألاعيب مديره ومحاولته خلق الفساد بالمجتمع بعدها يأخذ شخصية الحكيم الذي يعطي نصائحه للملك ليتم القضاء على الفساد.

من جهتها عبرت الطالبة حسنا الفحام التي أدت دور السكرتيرة عن سعادتها بالمشاركة مع زملائها في عمل جماعي تفاعلي يتضمن رسائل تنادي بالقضاء على الفساد وانتصار الخير على الشر.

ورأى الطالب محمد شيخ الزور الذي أدى شخصية المدير المكشوف من قبل موظفيه والمعروف بخطاباته الفارغة أن المسرحية نجحت بفضل الروح الجماعية لفريق العمل. بينما بينت شهلا الشعار التي عملت على الملابس والديكور للمسرحية أنه تمت المزاوجة في اختيار الملابس المعاصرة والتاريخية حسب طبيعة كل مشهد لافتة إلى أنها سعيدة بمشاركتها بتجربتها الأولى .

من جهته أكد محمد تفتنازي أمين فرع شبيبة حماة أن المنظمة كانت على الدوام الداعم الأول لجيل الشباب موضحا أنها تجربة إيجابية لأن هؤلاء الشباب أثبتوا بعطائهم واندفاعهم أنهم أصحاب مواهب جديرة بالمتابعة والدعم.