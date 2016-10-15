انتهاء اجتماع لوزان دون بيان مشترك.. لافروف: المشاركون تقدموا بأفكار مثيرة للاهتمام

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد انتهاء اجتماع لوزان أن المشاركين تقدموا بأفكار مثيرة للاهتمام خلال الاجتماع واتفقوا على مواصلة الاتصالات في القريب العاجل.

وعقد اجتماع لوزان لبحث الأزمة في سورية في وقت سابق، اليوم، والذي شارك فيه وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي جون كيري والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا وعدد من وزراء خارجية بعض لدول المنطقة.

وكان لافروف أكد أمس أن موسكو لن تقدم أي مبادرات جديدة خلال اجتماع لوزان، لافتا إلى أن شروط وقف الأعمال القتالية في سورية وتسوية الأزمة صيغت من خلال قرارات مجلس الأمن ويجب تنفيذها والعمل من أجل ذلك.

هذا وبحث لافروف وكيرى اليوم خلال لقاء قبيل بدء اجتماع لوزان سبل حل الأزمة في سورية وإعادة إطلاق اتفاق وقف الأعمال القتالية.