انتهاء اعمال صيانة السدود السطحية في حمص

اكد مدير الموارد المائية بمحافظة حمص المهندس إسماعيل إسماعيل إنه ضمن استعداد المديرية لموسم التخزين المائي في السدود السطحية بالمحافظة تم الانتهاء وإنجاز أعمال الصيانة الدورية للسدود الموجودة بالمحافظة والبالغ عددها 34 سداً سطحياً منها 20 سداً تم تجهيزه بشكل كامل، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة شملت جميع ملحقات السدود من مآخذ الري وصيانة التجهيزات الميكانيكية والتأكد من سلامة الحواجز البيتونية ولاسيما في سد بحيرة قطينة.

واشار إسماعيل أن المديرية حالياً تستعد للمباشرة بصيانة شبكات الري بالمحافظة وذلك في مطلع العام القادم وإنجاز جميع الصيانات قبل موسم الري.

واضاف مدير الموارد المائية إن الهطلات المطرية للموسم الحالي تجاوزت في أغلب المناطق هطلات العام الماضي فقد سجلت محطة رصد حمص هطل 37.6 مقابل 34.4 وفي تلكلخ 177 مقابل 152 والعريضة 156 مقابل 136 والحصن 252 مقابل 274 ومرمريتا 272 مقابل 313 والناصرة 301 مقابل 315 والقصير 41.5 مقابل 33.5 والمخرم 29.5 مقابل 28 وقطينة 34.8 مقابل 30.4 والمزينة 189 مقابل 162.9 ما يبشر بهطلات مطرية جيدة للموسم الحالي.