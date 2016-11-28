انتهاء المرحلة الثالثة من الأولمبياد العلمي بالحسكة

أقيمت في الثانوية التجارية في مدينة الحسكة المرحلة الثالثة من الأولمبياد العلمي السوري بمشاركة 80 طالب من الصف الأول الثانوي، وشمل الاختبار ” كيمياء _فيزياء _ رياضيات _ معلوماتية”.

وبين الرفيق سليمان الناصر أمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي في لقائه للمشاركين أن أهمية مثل هذه المسابقات هي في رفد الوطن بكوادر علمية تكون سلاح للدفاع عن الوطن، وكل نشاط إبداعي يأتي في خانة التحدي للواقع الذي تعيشه سورية.

بدوره قال الرفيق جهاد السالم عضو قيادة فرع شبيبة الحسكة رئيس مكتب الإعلام والمعلوماتية: أن التحضيرات للرفاق المشاركين ظهرت جيدة بالمقارنة مع المستويات الأولى وهناك مواهب من جميع مناطق المحافظة وروابط الفرع تقوم منظمة الشبيبة اتحاد شبيبة الثورة برعايتها في جميع المجالات نشكر مدرسي المشاركين وأهاليهم لهذه الرعاية.

يذكر أن الأولمبياد بدأت باختيار الطلاب على مستوى الوحدات ومن ثم على مستوى 4 روابط مدينة الحسكة _مدينة القامشلي _ريف الحسكة _ريف القامشلي، ومن ثم على مستوى المحافظة ليشارك الناجحون بالمرحلة الأخيرة من الأولمبياد على مستوى القطر في دمشق.

البعث ميديا- الحسكة: عبد الرحمن السيد