انتهاء تميم وصيانة عدد من المدارس في حمص

أنهت مديرية تربية حمص تأهيل وترميم عدد من المدارس ووضعها في الخدمة مع كامل مستلزمات العملية التعليمية.

وقال أحمد الابراهيم مدير التربية في تصريح له أن أعمال الصيانة شملت مدارس (محمد الدرة وياسين فرجاني ومازن الياسين وحسين جراد واليعربية وصلاح الدين غالي واسكندرونه ومنير العلي والحرية والاندلس وثائر جردو والمهاجرين ومهين) وذلك في أحياء الإنشاءات والمحطة وكرم الشامي والشماس والحمرا وبابا عمرو والبياضة ودير بعلبه والوعر وقرى مهين وعين النسر والغنثر، لافتا إلى أنه تم تزويد هذه المدارس بـ 3 آلاف مقعد والف مدفأة مع كامل المستلزمات.

وأشار الابراهيم إلى أنه مع بداية الفصل الدراسي الحالي تم افتتاح 15 مدرسة شملت المدينة والريف للتخفيف من الدوام النصفي والكثافة العددية الصفية ما يسهم في تحسين العملية التعليمية، موضحا أنه تمت معالجة نقص المقاعد في مدارس المحافظة وذلك من خلال ورشة اللوازم بالتعاون مع الثانويات المهنية.

ولفت إلى أنه تم خلال العام الدراسي 2018- 2019 تأهيل وتجهيز 8 آلاف مقعد لمدارس المحافظة ولا يوجد نقص في عددها حاليا.