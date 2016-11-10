انتهاء حملة رش المبيدات للوقاية من «اللايشمانيا» بالحسكة

أنهت مديرية الصحة في محافظة الحسكة اليوم تنفيذ حملة رش المبيدات الحشرية الهادفة إلى القضاء على العامل الناقل لمرض اللايشمانيا الجلدية في ريف مدينتي الحسكة والقامشلي والتي استمرت لمدة 3 أشهر.

وبين مدير الصحة الدكتور محمد رشاد خلف أنه جرى تنفيذ حملة رش المبيدات الحشرية في 30 قرية بريفي الحسكة والقامشلي، وهي المناطق التي سجلت أعلى نسبة للإصابة بمرض اللايشمانيا الجلدية خلال العام الماضي، حيث أن فترة الذروة لظهور أعراض الإصابة بهذا المرض هي ما بين شهري كانون الأول وشباط من كل عام، لافتا إلى أن المديرية قامت بتعيين عدد من العمال بموجب عقود موسمية لتنفيذ الحملة.

وأشار مدير الصحة إلى أنه تم استقبال جميع الحالات المصابة وتقديم العلاج اللازم لها عن طريق المراكز الصحية، لافتا إلى أن ارتفاع الإصابات المسجلة في العام الماضي، نتج عن عدم قيام مجالس المدن والبلديات في هذه المناطق بدورها في الحفاظ على النظافة وتأمين الإصحاح البيئي ومكافحة العوامل الناقلة للأمراض مثل الكلاب الشاردة وفأر الحقل وغيرها.