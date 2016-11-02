انتهاء دراسة تزويد مصفاة الفرقلس بالمياه ‏

أنهت الشركة العامة للدراسات المائية بحمص مشروع دراسة تزويد مصفاة الفرقلس ‏بالمياه وتأمين مياه الشرب لمناطق شرق حمص من أعالي العاصي.‏

وقال المهندس تمام رعد مدير عام الشركة أنه تم ‏الانتهاء من جميع الأعمال العقدية للمشروع ويجري حاليا عملية الاستلام النهائي للتقارير الفنية ‏مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى جر المياه من محطة التصفية الواقعة على نهر العاصي ‏بالقرب من مدينة القصير إلى مصفاة الفرقلس وبعض القرى على طول خط الجر بحيث يتم ‏تأمين الاحتياجات المائية المطلوبة لكل من هذه المنشأت متضمنة دراسة المأخذ المائي ‏ومحطات الضخ وخطوط الضخ اللازمة علما أن القيمة العقدية للمشروع هي 79 مليونا و‏‏875 ألف ليرة .‏

وأضاف رعد إنه تم إنجاز التقارير النهائية من المرحلة الثانية لمكونات مشروع ‏دراسة الموازنة المائية التفصيلية لحوض الساحل ووصلت نسبة الانجاز إلى 91 بالمئة من ‏المشروع الذي تبلغ قيمته العقدية نحو310 ملايين ليرة وهو يهدف إلى إجراء لدراسات الهيدرومناخية والهيدروجيولوجية للموارد المائية لحوض الساحل باستخدام التقنيات الحديثة من أجل تحديد الطبقات والمجموعات الأساسية الحاملة والحاجزة للمياه ودراسة الخواص ‏الهيدروديناميكية للجريانات الجوفية والخواص الهيدروكيميائية والعلاقة المتبادلة بين المياه ‏الجوفية والسطحية ونظام تصاريف الينابيع ونوعية المياه فيها ومناطق تداخل مياه البحر مع ‏المياه العذبة سهل دمسرخو .‏

والشركة العامة للدراسات المائية هي شركة دراسات استشارية متخصصة ‏ومقرها حمص مهمتها إجراء أعمال التحريات والدراسات والتصاميم الخاصة بمشاريع الري ‏واستصلاح الأراضي والمياه الجوفية وتحريات ودراسات إنشاء السدود السطحية على مجاري ‏الأنهار والسيول وإنشاء خطوط جر المياه.‏