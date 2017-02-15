انخفاض المساحات المزروعة بالقمح في الحسكة وزراعة بدائل عنه في الغاب

ذكر رئيس دائرة الانتاج النباتى فى مديرية الزراعة بالحسكة المهندس رجب سلامة أن المساحة المزروعة بالقمح المروى بلغت 102 الف و500 هكتار جميعها بحالة //جيدة// فيما بلغت المساحة المزروعة بالقمح البعل 307 الاف و600 هكتار أكثر من 70 بالمئة بحالة جيدة.

يشار الى ان خطة مديرية الزراعة تتضمن زراعة 398 الف هكتار من القمح المروى و454 الف هكتار بالقمح البعل.

وفى حماة وصلت المساحات المزروعة بمحصول القمح فى الاراضى الواقعة تحت اشراف الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب الى 33 الفا و250 هكتارا للمروى والبعل.

وأوضح مدير الثروة النباتية فى الهيئة المهندس وفيق زروف فى تصريح مماثل أن هذه المساحة تعد //قليلة// مقارنة بالخطة المقررة ولكنها أكثر من الفترة ذاتها من العام الماضى وذلك بسبب الهطولات المطرية الجيدة خلال فصل الشتاء الحالى مبينا أن فلاحى المنطقة لجؤوا خلال السنوات الاخيرة الى زراعة محاصيل بديلة أكثر ربحية.

ولفت الى أن كل مستلزمات العملية الزراعية لمحصول القمح من بذار وأسمدة متوافرة فى المصارف الزراعية.

يشار الى أن الهيئة العامة الدارة وتطوير الغاب خصصت مساحة 59 الفا و254 هكتارا لزراعة القمح بنوعيه المروى والبعل ضمن خطتها الزراعية للموسم الحالى.