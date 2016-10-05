انخفاض بالحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، نتيجة استمرار تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم ان يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، والرياح متقلبة الى جنوبية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبحسب المديرية تبقى درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية في معظم المناطق.