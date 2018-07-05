انخفاض بالحرارة والجو سديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حارا نسبيا وبين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديميا حارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

والرياح غربية الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر وتثير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا توالي درجات الحرارة انخفاضها مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية ويكون الجو صيفيا عاديا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديميا حارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.