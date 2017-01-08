انخفاض بالحرارة وثلوج على المرتفعات

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح قريبة من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول الى ماطر على فترات ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالعواصف الرعدية والبرد فوق المناطق الساحلية وثلجيا على المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط في المنطقة الغربية لتتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة والبحر عالي ارتفاع الموج.

وبحسب المديرية يستمر الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل ثلجيا على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر، كما توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح ادنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.