انخفاض بالحرارة وفرصة لهطل زخات من المطر فوق المرتفعات

تميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي لتقترب من معدلاتها نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام والفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية وبعض المناطق الشمالية الغربية وسديميا في المناطق الشرقية والبادية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة غدا انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات محلية من المطر فوق بعض المناطق الشمالية والجبال الساحلية والجزيرة، كما تنشط سرعة الرياح الغربية.