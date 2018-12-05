انخفاض بالحرارة وهطولات مطرية غزيرة في بعض المناطق

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا على المناطق الشمالية والساحلية والوسطى ويمتد الهطل تدريجيا خلال ساعات المساء والليل إلى باقي المناطق والرياح جنوبية غربية معتدلة في المناطق الغربية وجنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة في باقي المناطق والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا يكون الجو متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا في أغلب المناطق وتستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية كما تنشط سرعة الرياح الغربية.

يشار إلى أن معدل الحرارة لشهر كانون الأول يبلغ 18 درجة في طرطوس و17 درجة في اللاذقية و15 درجة في درعا و14 درجة في دير الزور ودمشق و13 درجة في السويداء وحمص وحماة والحسكة والرقة و 12 درجة في ادلب وحلب والقنيطرة.