انخفاض بالحرارة وهطولات مطرية ممزوجة بالثلج

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 الى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون

الهطولات غزيرة فوق المنطقة الساحلية وممزوجة بالثلج في المناطق الشمالية والوسطى والجزيرة وثلجية على المرتفعات الجبلية التي يزيد

ارتفاعها على 1100 متر، وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبالنسبة ليوم غد حذرت مديرية الارصاد من حدوث الصقيع وتشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية ليلا مع بقاء درجات الحرارة أدنى

من معدلاتها.