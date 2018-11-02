انخفاض بدرجات الحرارة مساء الغد وهطولات مطرية غزيرة في بعض المناطق

تميل غدا درجات الحرارة للانخفاض ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء والليل لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر بدءا من المناطق الجنوبية الشرقية ويمتد تدريجيا إلى باقي المناطق.

وأوضح المتنبئ الجوي زكريا العيسى في تصريح لمندوبة سانا أن انخفاضا ملموسا على درجات الحرارة سيطرأ اعتبارا من مساء يوم غد حيث تميل للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي من البحر الأحمر يمتد في طبقات الجو العليا.

وبين العيسى أن الهطولات المطرية ستبدأ اعتبارا من ليل السبت صباح الأحد في المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية والجزيرة وتكون بين المتوسطة والغزيرة على المناطق الشمالية والجزيرة والشرقية والوسطى والمنطقة الساحلية موضحا أنه قبل الهطل سيكون الجو سديميا مغبرا والرياح شرقية.

ولفت العيسى إلى أن المنخفض الجوي يبدأ بالانحسار مساء الاثنين ويميل الجو للاستقرار الثلاثاء القادم.

وحول الحالة الجوية اليوم.. توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة ومائلا للبرودة ليلا محذرة من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية والرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…