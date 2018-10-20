انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متوقعة فوق مناطق متفرقة من البلاد

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل مع استمرار تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد ويكون المطر غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا فيما يكون الجو سديميا مغبرا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج وغدا لا تغير يذكر على الحالة الجوية السائدة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام