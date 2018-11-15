انخفاض في درجات الحرارة…وهطولات مطرية متوقعة غداً

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا وخاصة فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية محذرة من تشكل السيول في المنحدرات والوديان.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز الـ 50 كم/سا أحيانا وجنوبية شرقية معتدلة السرعة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية ويكون البحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 16/9

المنطقة الجنوبية 16/9

المرتفعات الجبلية 10/3

المنطقة الوسطى 15/9

المنطقة الساحلية 19/12

المنطقة الشمالية 15/8

منطقة الجزيرة 16/9

المنطقة الشرقية 18/10

منطقة البادية 16/9