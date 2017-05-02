انخفاض مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية وتوقيف سهم بنك عودة عن التداول

أغلقت جلسة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم على حجم تداول قدره 31959 سهما موزعة على 47 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 057ر13 مليون ليرة

وانخفض مؤشر السوق 39ر0 نقطة عن الجلسة الماضية ليغلق على 02ر3129 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها 01ر0 بالمئة.

وسجلت الجلسة تداول أسهم 6 شركات ارتفعت ثلاثة منها وهي بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 49ر1 بالمئة وأغلق على سعر 57ر431 ليرة وسهم بنك قطر الوطني بنسبة 62ر0 بالمئة وأغلق على سعر 26ر398 ليرة وسهم الشركة الأهلية للنقل بنسبة 88ر4 بالمئة وأغلق على سعر 204 ليرات .

بالمقابل انخفض سعر سهم بنك الشام بنسبة 97ر1 بالمئة وأغلق على 75ر435 ليرة فيما لم يسجل سهما بنك سورية والخليج و فرنسبنك أي تعديل على سعريهما وأغلقا مساويين لسعري اغلاق جلسة التداول السابقة.

وتم خلال جلسة اليوم إيقاف سهم بنك عوده سورية عن التداول لحين تزويد السوق بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك وإعادة سهمي بنك الشرق وبنك سورية الدولي الإسلامي إلى التداول بعد تزويد السوق بنسختين عن محضري اجتماعي الهيئتين العامة العادية للبنكين.

وكذلك تم تعديل السعر المرجعي لسهم الشركة الأهلية للنقل من 25ر185 ليرة الى 50ر194 ليرة وتعديل السعر المرجعي لسهم بنك سورية والخليج من 75ر284 ليرة الى 25ر279 ليرة بعد استيفاء الشروط الخاصة بالتعديل فيما لا يزال سهما الشركة السورية الكويتية للتأمين والشركة المتحدة للتأمين موقوفين عن التداول لحين تزويد السوق بنسختين عن محضر اجتماع الهيئتين العامة العادية للشركتين.