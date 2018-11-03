انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وأمطار متوقعة فوق أغلب المناطق

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو سديميا وخاصة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وخلال المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر بدءا من المناطق الجنوبية الشرقية والجزيرة ويمتد الهطل تدريجيا إلى باقي المناطق.

وتكون الرياح شرقية معتدلة تنشط على المناطق الشمالية والساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الأمطار غزيرة أحيانا ويحذر من تشكل السيول في المنحدرات والوديان.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..