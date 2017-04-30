انخفاض ملموس على الحرارة

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا غائما جزئيا بشكل عام والفرصة مهيأة لهطل زخات محلية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد والرياح جنوبية شرقية تتحول الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات بعد الظهر والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق والمنطقة الجنوبية 28/14

المرتفعات الجبلية 22/10

المنطقة الوسطى 29/13

المنطقة الساحلية 23/16

المنطقة الشمالية 26/13

منطقة الجزيرة 32/14

المنطقة الشرقية 31/16

منطقة البادية 30/15