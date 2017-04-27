انخفاض نسبة تزوير عقارات دمشق إلى 80 بالمئة عن الأعوام السابقة

أعلن مصدر قضائي أن نسبة تزوير العقارات انخفضت في دمشق إلى 80 بالمئة بعدما انتشرت في الأعوام الماضية، كاشفاً أنه تم ضبط عصابات كانت تزور ملكيات عقارية في المالكي.

وونقلت صحيفة الوطن عن المصدر قوله: انه خلال التحقيقات تبين أن المزورين كانوا يبيعون العقار الواحد لأكثر من شخص مشيراً إلى أن هناك العديد من المغتربين حركوا دعاوى إلغاء بيع عقاراتهم باعتبار أنه تم من دون علمهم.

وبيّن المصدر أنه في العام الحالي لم تسجل الكثير من حالات تزوير العقارات باعتبار أن الجهات المختصة تابعت هذا الملف باهتمام، إضافة إلى الوعي الكبير الذي امتلكه المواطنون في طريقة شراء العقارات.

وأشار المصدر إلى أن هناك عصابات كانت مرتبطة مع بعضها في عدد من المحافظات ضمن شبكة داخلية معتبرا أنها من أخطر العصابات التي تعمل في مجال التزوير.

وبيّن المصدر أن العصابة المزورة تعمدت بيع العقار بأقل من سعره الحقيقي لكيلا يكون هناك مماطلة في عملية البيع بحجة أن أصحاب البيت مضطرون للبيع بحكم أنهم مغتربون ولا يرغبون في الرجوع إلى البلاد.

وأوضح المصدر أن قانون العقوبات فرق بين تزوير الأوراق الرسمية وغيرها معتبرا الأولى جنائية الوصف أي من اختصاص محكمة الجنايات ومنها أوراق السجل العقاري على حين اعتبر تزوير العقود الخارجية أو الوكالة جنحة أي من اختصاص محكمة البداية الجزائية.