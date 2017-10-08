اندلاع حريق في مجمع “سينديكا” التجاري بموسكو

اندلع حريق هائل اليوم في مجمع تجاري شمال غرب العاصمة الروسية موسكو ودمر مساحة 55 ألف متر مربع منه وتسبب بانهيار أحد أسقفه, كما أدى إلى احتراق عدد من السيارات التي بقيت في موقف السيارات بالمجمع الذي يعد أحد أكبر مراكز تجارة مواد البناء والتشطيب في موسكو.

وأجلت قوات الطوارئ الروسية ثلاثة آلاف شخص من المجمع خلال عملية الإطفاء التي شارك فيها مئة رجل إطفاء و3 مروحيات و8 فرق من خدمة الحماية من الغاز والدخان.

ويذكر أن مجمع “سينديكا” في طريق موسكو الدائري ويتكون من طابقين ويبلغ إجمالي مساحته أكثر من 130 ألف متر مربع ويتضمن أكثر من 1200 محل تجاري ومنطقة لمطاعم الوجبات السريعة.