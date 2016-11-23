انزعاج الولايات المتحدة الأمريكية من قانون وقعه بوتين

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا حول اتفاق إنشاء قوات روسية أبخازية مشتركة، وأظهر البيان انزعاج الولايات المتحدة الأمريكية من قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمصادقة على اتفاقية توحيد وحدات من القوات المسلحة الروسية تتواجد في جمهورية أبخازيا والقوات المسلحة الأبخازية.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانون المصادقة على هذه الاتفاقية في 22 تشرين الثاني.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ترفض اعتبار هذه الاتفاقية شرعية، وترى أنه من الضروري أن تتراجع روسيا عن الاعتراف باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جمهورية جورجيا، وتسحب قواتها من هذين الإقليميين اللذين أعلنا استقلالهما من جانب واحد.

كانت روسيا اعترفت باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في 26 آب 2008 بعدما ساعدت شطر أوسيتيا الجنوبي على حماية استقلاله من هجوم شنه نظام الحكم الجورجي.