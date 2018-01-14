انزلاقات في التربة تودي بحياة 20 شخص في كاليفورنيا

لقي عشرون شخصا مصرعهم وأصيب 28 آخرون وتضرر 65 منزلا وثماني شركات جراء انزلاقات ضخمة في التربة ضربت قسما من جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية بداية الأسبوع الجاري.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الموقع الالكتروني لمنطقة سانتا باربرا بالولاية قوله إن “أربعة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين” محذرا من أن هذا العدد قد يتغير بشكل كبير.

وحذرت أجهزة الإنقاذ في المنطقة والولاية في بيان مشترك من أن البيئة غير المستقرة لا تزال تشكل خطرا على المدنيين والمسعفين والكميات الهائلة من الوحل والركام تعوق تقدم العمل.

وأضاف البيان إن “الأولوية تبقى لعمليات البحث والإنقاذ”.