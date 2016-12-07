انستغرام تتيح ميزتي وقف التعليقات والإعجاب بها

ينوي موقع انستغرام إدخال تحديثات جديدة تتيح للمستخدمين إيقاف ميزة التعليق على الصور من أجل الحد من التعليقات السيئة.

وتعتبر هذه التحديثات هي الأحدث بين مجموعة أدوات وضوابط يضيفها تطبيق تبادل الصور من أجل تعزيز الأمان على موقع انستغرام وإكساب الجميع متعة التواصل.

وسيضيف التحديث ميزة جديدة أخرى تتعلق بإتاحة زر الإعجاب “like” على التعليقات. وستكون التحديثات الجديدة متاحة للمستخدِمين خلال الأسابيع المقبلة.

وقال كيفن سيستروم المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لانستغرام: “سنضيف ميزة إيقاف التعليقات على أي منشور في حال رغبة المستخدم بذلك. ففي السابق كان الأمر متاحا لعدد قليل من الحسابات، ولكن في غضون أسابيع ستتاح الميزة للجميع”.

ويمكن للمستخدمين تطبيق هذه الميزة من خلال اختيار “الإعدادات المتقدمة” (Advanced Settings) قبل نشر صورة أو منشور ما على انستغرام، ومن ثم اختيار “إيقاف التعليق”.

وإذا ما قرر المستخدمون تغيير رأيهم، يمكنهم إعادة خيار التعليق على المنشور في أي وقت.

وسيتيح انستغرام أيضا ميزة إزالة الأصدقاء المتابعين للمستخدمين من الحسابات الخاصة.

وقال السير سيستروم: “في الماضي، بمجرد الموافقة على طلب المتابعة من قبل المستخدمين لم تكن هنالك فرصة لإلغاء الأمر إلا من خلال حظر المتابع نهائيا. أما الآن ففي حال كون حسابك شخصيا، يمكنك إزالة أي متابع من قائمة المتابعين ومن دون أن يتم إخطاره بهذا الأمر”.

يذكر أن انستغرام أضاف ميزة البث الحي والمباشر ليسير على خطى موقع فيسبوك.