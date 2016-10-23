انستغرام تختبر البث المباشر بالفيديو

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بعد نجاح ميزة البث المباشر بالفيديو على “فيس بوك” وإضافتها لأقسام متعددة في الشبكة الاجتماعية مثل الصفحات والمجموعات وليس فقط الحساب الشخصي، تخطط الشركة حالياً لإضافتها إلى انستغرام أيضاً في محاولة منها لتعميق المنافسة مع سناب شات وإضافة شكل جديد من المحتوى المتبادل على الشبكة الاجتماعية.

ظهر لبعض مستخدمي النسخة التجريبية من انستغرام على أندرويد في روسيا زر خاص بالبث المباشر يظهر ضمن ميزة القصص، ما يعني أنه لن يبقى في ملفك الشخصي بشكل دائم كما هو الحال مع فيس بوك.

وعند الضغط على زر بدء البث المباشر يكون لديك بعض الوقت لتهيئتك نفسك قبل الضغط على زر كبير باللون الأحمر عليه كلمة Go Insta لبدء البث. وسيظهر عند المستخدمين الآخرين المتابعين ضمن ميزة القصص في الأعلى تغيير في شكل أيقونة القصص الخاصة بالمستخدم مع إضافة كلمة Live لتشير إلى أنه يجري البث المباشر بالفيديو.

وبدأت انستغرام مؤخراً بإتاحة ميزة استكشاف القصص للمستخدمين الآخرين لتسمح لك بمشاهدة قصص من أشخاص لا تتابعهم. وبحسب لقطات الشاشة فإن هناك قصة خاصة بأشهر قنوات البث المباشر يمكن الوصول إليها عند الضغط عليها. لكن يبدو أن هذه الميزة ليست جاهزة بعد حيث ظهرت رسالة خطأ عند الضغط.

من جهتها رفضت انستغرام التعليق على الموضوع، لكن ليس من المستبعد إطلاق هذه الميزة لاحقاً فعلاً وحالياً هي مجرد اختبارات للتأكد من سلامة عملها.

فيس بوك تستثمر وتدفع بشكل كبير في مجال الفيديو المباشر، وبعد حصدها الأرقام القياسية في أعداد المشاهدات على الشبكة الاجتماعية، وتعديل خوارزميات الموقع لإعطائها أولوية، ها هي تختبرها على انستغرام.

ماذا عن واتساب؟ مكالمات الفيديو شيء تحدثنا عنه مطولاً وظهرت الكثير من التسريبات ولقطات الشاشة التي تؤكد أن فيس بوك كانت تختبرها، لكن لا شيء رسمي حتى الآن.