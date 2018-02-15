انسحاب كيز من بطولة دبي للتنس

أعلنت بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، اعتذار اللاعبة ماديسون كيز، عن عدم المشاركة في البطولة التي تنطلق يوم الاثنين المقبل، وتستمر حتى 24 شباط الحالي، بسبب المرض.

وكانت كيز، قبل مرضها، تتطلع لإضافة لقب دبي إلى سجل إنجازاتها بعد أن أصبحت أصغر لاعبة تفوز بإحدى مباريات الجولة العالمية لمحترفات التنس وهي في سن الرابعة عشر و48 يوما، كما أصبحت أول أمريكية تدخل قائمة المصنفات العشر الأُول بعد مواطنتها سيرينا ويليامز في عام 1999، وذلك في شهر يونيو 2016، قبل أن تنتقل إلى المركز السابع في وقت لاحق من العام.

وتعد كيز أفضل لاعبة تنس تظهر في الولايات المتحدة منذ عقدين تقريباً، ويتوقع الكثير من المراقبين أن تصبح أفضل لاعبة في العالم.