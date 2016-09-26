انصاري وبوغدانوف يتباحثان تطورات الازمة السورية هاتفياً

ناقش مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابر أنصاري خلال اتصال هاتفي مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الاوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف التطورات المتعلقة بالأزمة في سورية.

وقالت وكالة إرنا الإيرانية أن الطرفين شددا خلال الاتصال على ضرورة تسهيل إرسال المساعدات إلى المحتاجين في كل سورية وخاصة في حلب والاهتمام بالبعد الإنساني للأزمة.

واشارت وزارة الخارجية الروسية أن انصاري وبوغدانوف أكدا استعداد بلديهما للتعاون النشط مع الحكومة السورية والمنظمات الإنسانية حول قضايا تقديم المساعدات لسكان حلب.