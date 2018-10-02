انطلاقة جديدة لمركز تطوير الإدارة والإنتاجية في وزارة الصناعة

دمشق – محمد زكريا

شكل مركز تطوير الإدارة والإنتاجية في وزارة الصناعة فريق عمل مهمته دراسة وتعديل صك إحداث المركز، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة، وتشير المذكرة الصادرة عن الوزارة إلى أهم الأسباب الموجبة للتعديل والمتمثلة بقدم الصك القائم حالياً، والذي صدر في العام 1967 ولم يطرأ عليه أية تعديلات سوى مرة واحدة طالت الملاك العددي.

وبحسب المذكرة فإن أبرز النقاط التي يمكن أن يركز عليها الصك الجديد هو السماح لمدربي المركز بتقاضي أجور لقاء عمليات التدريب، ولاسيما أن المركز يعتمد وبشكل ربعي على إقامة دورات متنوعة تشمل كافة الاختصاصات، وتوضح المذكرة نوعية التدريب في المركز المتضمّنة نوعين، الأول يتعلق بالجانب الإداري، والثاني بالحاسوبي، يضاف إليهما -وذلك ضمن مشروع الصك المزمع إنجازه للمركز- التدريب الفني والمتخصص بإدارة المشاريع الخاصة بالمؤسسات ذات الطابع الحكومي، بحيث يعرض ذلك ضمن دراسات عملية يقيمها متخصصون أكاديميون. وبيّنت المذكرة أهمية تطوير مديريتي الحوافز والإنتاج كونهما تضعان الحوافز والمعايير للإنتاج بالشركات العاملة في القطاع العام.

وفي السياق ذاته باشر المركز أمس بإقامة دورات الربع الأخير لهذا العام إذ يتضمّن برنامج الدورات أكثر من 13 دورة تحمل عناوين، أهمها إدارة المخاطر وحل المشكلات، إضافة إلى تقييم الأداء الوظيفي إلى جانب التخطيط والموازنات التقديرية، فضلاً عن كيفية احتساب الاعتمادات المستندية والتغيير التنظيمي لجهة بناء الهياكل التنظيمية، وأشار المدرب المعتمد في المركز الدكتور أحمد شاشو إلى أن الدورة الأولى من دورات الربع الأخير لهذا العام تتضمّن الحديث عن إدارة المخاطر وحل المشكلات إذ يتم الحديث عن تصنيفات المخاطر وأنواعها المتمثلة في مخاطر الأعمال ومخاطر الإدارة القانونية والإدارية، إضافة إلى أنه سيتم التطرق ضمن هذه الدورة إلى إدارة المخاطر وتحليل المشكلات التي تعترض العمل، سواء كان عملاً إدارياً أم قانونياً أم مالياً أم فنياً، مشيراً إلى أن الدورات تحمل معها أمثلة عملية يعمل المتدربون على حلها.

يذكر أن المركز مستمر بإقامة دورات حاسوبية وعلى مختلف المستويات وذلك بالتوازي مع الدورات الربعية.