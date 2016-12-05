انطلاق أعمال مؤتمر تطوير أساليب العمل في المدارس التطبيقية للمناشط الطلائعية في اللاذقية ‎

انطلقت أعمال مؤتمر تطوير أساليب العمل في المدارس التطبيقية للمناشط الطلائعية اليوم في اللاذقية ويشارك فيه منظمة طلائع البعث ووزارات (التربية – الإدارة المحلية -البيئة والإعلام) والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وجمعية المخترعين السوريين والجمعية الفلكية السورية ويستهدف 75 مشاركا ومشاركة من رؤساء مكاتب التقانة ورؤساء دوائر الطلائع في مديريات التربية ومدراء المدارس التطبيقية وتمتد أعماله لمدة يومين.

وتدور محاور المؤتمر حول دراسة تعديل اللائحة الداخلية للمدارس التطبيقية والحاضنات العلمية والمناهج الاثرائية والمعارض وبرامج الدعم النفسي ورعاية الرواد والأندية العلمية والمدرسية وصفحات التواصل الاجتماعي للمدارس التطبيقية والوحدات البيئية والجوانب الإدارية من مهام ومسؤوليات ومستلزمات وبناء وشواغر.

وأشار الرفيق فاروق الغضبان مدير الطلائع في وزارة التربية إلى أهدافه في توحيد صيغ العمل بين مدراء المدارس التطبيقية في القطر, وإسقاط هذه الصيغ من خلال التشاركية بين وزارة التربية ومنظمة طلائع البعث على الإداريين والمنشطين في المدارس التطبيقية, والاطلاع على تجارب وأنشطة بعض المدارس المتميزة لتعميمها على بقية المدارس, وتوفير السبل والوسائل التي تساعد في إعداد الأطفال وتوجيههم نحو الاختصاصات العلمية , والاستمرار بتفعيل شبكة الاتصالات الطليعية التي تسعى المنظمة لبنائها كوسيلة حضارية.

وأوضح وضاح سواس عضو المكتب التنفيذي لمنظمة طلائع البعث رئيس مكتب التقانة والإعلام في محاضرة بعنوان (أهمية دور المدارس التطبيقية في رعاية المتميزين) أن مدير المدرسة قائد تربوي يبادر ويتعامل بروح القانون ويستقطب من حوله المنشطين والأسر والفعاليات المجتمعية لافتا إلى أنه حين يتحول مدير الأنشطة التطبيقية إلى مدير يفقد الكثير من خصوصيات التفكير وأن صفات المنشطين من صفات العلماء ومن ضمنها الهدوء والدقة والملاحظة والموضوعية والعلمية.

البعث ميديا || اللاذقية –عائدة أسعد