انطلاق أولى قوافل شاحنات الشركة الأردنية السورية من مرفأ طرطوس

انطلقت اليوم من مرفأ طرطوس أولى قوافل شاحنات الشركة الأردنية السورية محملة بالبضائع والمواد الغذائية والتموينية بهدف توزيعها للمراكز المعتمدة والمستودعات في مختلف المحافظات السورية.

وأكد وزير النقل المهندس علي حمود خلال حضوره عمليات النقل والتحميل في المرفأ وتسيير الشاحنات يرافقه محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى وأمين فرع طرطوس للحزب مهنا مهنا أن هذا الإنجاز يأتي انطلاقا من الاهمية الكبيرة لقطاع النقل البري وشحن البضائع حيث أولت الوزارة اهتماما كبيرا لتفعيل اسطول الشركة البالغ عدده 56 شاحنة بعد توقف عن العمل دام نحو السنتين لأسباب فنية وإدارية مشيرا إلى “الحاجة المتنامية لنقل البضائع والمواد التموينية والإغاثية والزراعية وبالأخص المساهمة في نقل موسم الحمضيات لهذا العام والربط والتواصل بين المرافئ السورية وبقية المحافظات

واستمع الوزير من السائقين والعاملين والفنيين إلى مطالبهم والصعوبات والمقترحات التي تسهم في دعم جهودهم وتحسين عملهم بنقل المواد والبضائع بالسرعة والأمان والسلامة المطلوبة.

ودعا الوزير حمود المعنيين إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنح التسهيلات وتخفيف اعباء رسوم دخول المرافئ والتفريغ والتحميل والتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية لتأمين الوقود والإصلاحات اللازمة لاستمرار العمل بما يسهم في دعم القطاع العام وتحقيق ارباح وعوائد للخزينة العامة.

وكان الوزير قام بجولة عمل ميدانية الى مديرية نقل طرطوس داعيا لاعتماد الاتمتة بشكل كامل. كما تفقد آلية العمل في فرع مؤسسة الخطوط الحديدية في طرطوس وخصوصا بعد إعادة تسيير رحلات القطارات لنقل البضائع الى حمص وكذلك تفقد العمل في ورشة صيانة عربات وقاطرات نقل القطارات موجها بالإسراع بتجهيز وتحسين قطار الركاب وصيانة المقاعد وكل الخدمات داخل المقطورة