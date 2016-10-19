انطلاق أول رحلة قطار من طرطوس إلى حمص منذ سنوات

وصلت، اليوم الأربعاء، أول رحلة قطار من طرطوس إلى حمص تحمل معدات كهربائية شملت محولات وأبراجا، بعد توقف استمر نحو خمس سنوات.

وأكد مدير عام السكك الحديدية الدكتور نجيب الفارس أن أهمية هذه الخطوة تكمن في توفير الوقت والمال والحفاظ على عنصر الأمان والسلامة لهذه المحولات والأبراج إلى جانب الحفاظ على الطرق الدولية جراء الحمولات الكبيرة وضمانا للسلامة العامة على هذه الطرق.

وأشار الفارس إلى أن عملية النقل التي أشرفت عليها كوادر وزارتي النقل والكهرباء تأتي لتمنح النقل السككي الثقة والأمل، لافتا إلى عمل وزارة النقل لتذليل الصعوبات أمام عودة حركة سير القطارات بشكل تدريجي بعد التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ولا سيما في ظل ارتفاع أجور النقل الطرقي عبر الشاحنات.