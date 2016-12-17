انطلاق الرحلات الخارجية عبر مطار الباسل باللاذقية

انطلقت، اليوم، أولى الرحلات الخارجية في مطار الشهيد باسل الأسد في اللاذقية بعد توقف طويل عن استقبال وإقلاع الطائرات، حيث انطلقت رحلة أبو ظبي اللاذقية الساعة 6 صباحاً وكانت مغادرة رحلة اللاذقية الكويت الساعة 9 صباحاً، إضافة إلى الرحلات الدورية اليومية.

ولفت وزير النقل المهندس علي حمود إلى أن إعادة تفعيل الرحلات في مطار الباسل “خطوة مهمة تهدف إلى تسهيل سفر المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم” جراء حجزهم وسفرهم عبر مطار بيروت إضافة إلى تخفيف الضغط عن مطار دمشق الدولي.

وأشار الوزير حمود إلى وجود نقلة نوعية في استثمار عمل المطارات ووضعها في الخدمة “لتخديم المسافرين عبر المقاطع الخارجية وتشغيل العمالة الموجودة في المطار واستثمار طاقات العمال والكوادر الوطنية وعودتهم للعمل الميداني بعد توقف استقبال وإقلاع الطيران للرحلات الدولية الخارجية”. مبيناً أن عدد العاملين في المطار يبلغ 700 عامل وأن “إجراء أعمال الصيانة والتأهيل اللازم في المطار تم عبر كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني وبكوادر وطنية سورية”.

وأضاف حمود: “إن مطار الباسل سيكون من المطارات الحديثة على مستوى المنطقة مع تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة تأهيل المهبط بتكلفة 4 مليارات ليرة مما يجعله معداً وجاهزاً لاستقبال جميع الطائرات مهما تكن حجومها وتأهيل صالات استقبال الركاب وتحسين خدمة المسافرين وتأمين مستلزماتهم”. مشيراً إلى أن مدة تنفيذ العقد 6 أشهر وسيتم عبر مؤسسة الإنشاءات العسكرية.