انطلاق المرحلة الأولى من مشروع إنارة مركز مدينة الحسكة بالطاقة الشمسية

افتتحت في مركز مدينة الحسكة مساء أمس المرحلة الأولى من مشروع إنارة مركز المدينة بالطاقة الشمسية والذي يقام بالتعاون بين محافظة الحسكة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.

وخلال حضوره الافتتاح أكد الدكتور خلف المفتاح عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري أهمية الجهود المبذولة من قبل المحافظة وبرنامج الامم المتحدة لتأمين تيار كهربائي دائم ينير مركز المدينة، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة تعكس قوة وإيمان ابناء سورية بوطنهم وتحديهم الصعوبات التي تعترض واقعهم الخدمي، نتيجة الحرب الإرهابية التي تشن على سورية.

بدوره أشار جايز الموسى محافظ الحسكة إلى أهمية المشروع بتوفيره الانارة الدائمة للشوارع الرئيسية ليلا عن طريق الطاقة الكهربائية الناتجة عن الطاقة الشمسية، مبينا أنه سيتم توسيع المشروع ليغطي الشوارع والأسواق الرئيسية لمركز المدينة وتوفير الإنارة لها ليلا لتشجيع المواطنين على التسوق ليلا وإعادة الحياة الى الأسواق والمحال التجارية.

من جانبه أشار أمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي سليمان الناصر إلى أن أبناء محافظة الحسكة يواجهون كل التحديات بإرادة وشجاعة ويصرون على الحياة الحرة الكريمة في وطنهم ويقفون صفا واحدا خلف جيشنا الباسل في معركة الصمود حتى القضاء على الإرهاب.