انطلاق المعسكرات الإنتاجية الطلابية بجامعة البعث

انطلقت في جامعة البعث بحمص اليوم المعسكرات الطلابية الإنتاجية لكليات الهندسة المعلوماتية والمعمارية والزراعية والمدنية والميكانيكية والكهربائية والعلوم الصحية والتي ستستمر حتى العاشر من الشهر القادم.

وبين رئيس جامعة البعث الدكتور أحمد مفيد صبح أهمية المعسكرات الإنتاجية التي تأتي ضمن خطة عمل الجامعة ليبقى الطلبة على تواصل وعمل مع كلياتهم كما أنها تشكل فرصة تزودهم بالمعارف والخبرات العلمية والمعرفية.

واعتبر صبح أن المعسكرات الطلابية تشكل فسحة أمام طلاب مختلف الكليات للقاء وتبادل الخبرات والمعارف فيما بينهم.

وتتضمن المعسكرات محاضرات علمية واختصاصية ورحلات علمية.