انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي المركزي الأول لمخابر طب الأسنان

دمشق- البعث:

بدأت أمس فعاليات المؤتمر العلمي المركزي الأول لمخابر طب الأسنان، والذي تقيمه نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة تحت شعار “مخبريو الأسنان ابتسامة سورية الغد”، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وبمشاركة من لبنان والعراق والأردن، وذلك على مدرج مشفى الأسد الجامعي.

ونقلت الرفيقة المهندسة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية، رئيسة مكتب النقابات المهنية والمنظمات الشعبية، لأعضاء المؤتمر تحيات ومحبة الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد وتمنياته الطيبة لهم وللمؤتمر بالنجاح في تحقيق الفائدة العلمية المتوخاة منه، مشيرة إلى أن المؤتمر ينعقد على وقع الانتصارات الميدانية التي يحقّقها الجيش العربي السوري على مختلف الجغرافيا السورية، إلى جانب الانتصارات السياسية، مؤكدة أن الإنجازات الميدانية والسياسية محصّنة بشعب آمن بوطنه وبجيشه وقائده.

وأضافت الرفيقة الحمصي: إن انعقاد المؤتمرات العلمية البحثية ظاهرة حضارية تدل على تطوّر المجتمع واستمرار الحياة العلمية فيه، واليوم أحد مقاييس الدول المتقدّمة هي البحث العلمي والمؤتمرات، وسورية وعبر العقود الماضية كانت ومازالت دولة رائدة في هذا المجال، مشيرة إلى التطوّر الكبير الذي شهدته الجامعات السورية عامة وكليات طب الأسنان خاصة عبر العقود الماضية من حيث البنى التحتية والكادر التدريسي المدرب والمؤهل والتزايد بعدد الطلاب، مبينة أن سورية كانت رائدة علمياً على صعيد المنطقة، حيث كان فيها أول جامعة عام 1901 وفي عام 1903 افتتحت كلية الطب والصيدلة في حلب لأهمية العلوم الطبية والحفاظ على الإنسان لأن الصحة والتعليم والتربية هي عوامل بناء المجتمع.

وأكدت الرفيقة الحمصي أنه ورغم الاستهداف الكبير للمشافي والمراكز الصحية، إلا أن الرعاية الصحية لم تتوقّف فيها وبشكل مجاني، منوّهة إلى التطوّر الحاصل في اختصاص تعويضات الأسنان، والسمعة الجيدة لسورية، والذي يستوجب على العاملين فيه مواكبة التطوّر العلمي وعكسه إبداعاً في العمل، وأضافت: إن النقابات والمنظمات تقوم بالدور المطلوب منها مهنياً وعلمياً واجتماعياً من خلال المبادرات والأعمال والأنشطة، وهي مكملة للعمل الحكومي، منوّهة إلى أن إحداث كلية لتعويضات الأسنان يحتاج إلى المزيد من الدراسة.

من جانبها أكدت رئيسة نقابة التمريض والمهن الطبية الرفيقة يسرى ماليل أن مهنة التعويضات السنية تمثّل أحد مكوّنات الخدمة الاجتماعية المميزة للمواطن، وهو أحد أركان الرعاية الصحية وعنصر فعال في النقابة، مشيرة أن مجلس النقابة يعمل على تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها، والمساهمة في الرعاية الصحية، والتوسع بالخدمات المقدمة، مبيّنة أنه يتمّ العمل على تفعيل البورد العربي لاختصاص تمريض صحة المجتمع وتمريض الطوارئ.

وتحدث رئيس المؤتمر مازن قناص عن المحاضرات العلمية والطبية التي ستلقى خلال أيام المؤتمر.

وافتتحت الرفيقة الحمصي في نهاية المؤتمر المعرض التخصصي لمخابر طب الأسنان والذي يضم أحدث الأجهزة في هذا المجال والذي تشارك فيه عشرات الشركات.