انطلاق فعاليات المعرضين الدوليين “ايبكس” و”هاي أوتو”

انطلقت فعاليات المعرضين الدوليين “ايبكس 2018″ للإعمار و”هاي أوتو 2018” للسيارات اليوم في مدينة المعارض بدمشق اللذين تقيمهما هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع الشركة الدولية للاستثمار.

ويهدف معرض “ايبكس 2018” إلى توثيق التعاون بين سورية ومختلف دول العالم في كل المجالات الاقتصادية ونقل المعرفة وتهيئة الفرص الملائمة للإعمار والبناء والتطور والتنمية والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وتطوير القدرات المحلية بنقل واكتساب الخبرات لمواكبة التطور الاقتصادي العالمي.

ويضم المعرض كل القطاعات اللازمة لعملية إعادة الإعمار المتضمنة شركات البناء والتطوير العقاري ومواد البناء والكهرباء والطاقات المتجددة والجسور والسكك الحديدية والمصارف والتأمين والاستثمار والنفط والغاز وتقنيات المياه بالإضافة إلى قطاعات الصناعة “الشحن والآليات والمعدات الثقيلة”.

ويعتبر “هاي أوتو 2018” نافذة لإظهار القدرة الصناعية لسورية في مجال تجميع السيارات ومستلزماتها وقطع الغيار ومعرفة آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا السيارات وربط المهتمين في هذا القطاع مع الشركات الرائدة في العالم وتعزيز النمو في هذه الصناعة بالإضافة إلى تغطية متطلبات السوق المحلية.

ويضم المعرض شركات السيارات والآليات والمعدات الثقيلة والشحوم والزيوت بالإضافة إلى الشركات المتخصصة بقطع الغيار والإكسسوار والملحقات ومراكز الخدمة.

ويستمر المعرضان اللذان يرافقان مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين في سورية والعالم “2018” لثلاثة أيام.