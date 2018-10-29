انطلاق فعاليات مهرجان التراث الشعبي بالسويداء

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان التراث الشعبي الرابع بمحافظة السويداء الذي تقيمه مديرية التراث الشعبي بوزارة الثقافة ومديرية الثقافة احتفاء بأيام التراث السوري.

وتضمنت الفعاليات الافتتاحية للمهرجان الذي يستضيفه المركز الثقافي العربي بمدينة السويداء تكريما للشاعر الشعبي الراحل صالح عرابي تقديرا لمسيرته الحافلة وعرضا مسرحيا تراثيا راقصا لفرقة شهرزاد السورية بإشراف الفنان مازن الحكيم.

كما افتتح معرض للحرف التقليدية بالتعاون مع مديرية السياحة بمشاركة 10 حرفيين ضم صناعات تقليدية ومطرزات يدوية وأطباقا من القش ومنتجات من توالف البيئة وصناعات غذائية تراثية، إضافة لمعرض فني تشكيلي بالتعاون مع فرع اتحاد التشكيليين يضم مجموعة لوحات وصور فوتوغرافية تجسد التراث المحلي.

وأشار معاون وزير الثقافة خلال الاحتفال علي المبيض إلى أهمية المهرجان الذي أصبح تقليدا سنويا لتكريس الموروث الثقافي و الذي يعزز طباع السوريين وعاداتهم وصناعاتهم التقليدية والأغاني الفولكلورية والفنون والتراث الشعبي الذي يشكل مع غيره من العوامل أرضية مشتركة لجميع السوريين ويسهم بمد جسور التواصل بين الماضي والحاضر للانطلاق للمستقبل .

من جهته لفت مدير الثقافة بالسويداء منصور حرب هنيدي إلى أن المهرجان يأتي إيمانا بأهمية التراث كمكون من مكونات الهوية الثقافية للشعب السوري وتأكيدا على تمسكنا بالقيم الحضارية الموروثة وإيماننا بالحياة بوجهها الحضاري فنا وثقافة وإبداعا.

وتشمل فعاليات المهرجان مساء اليوم زيارة لمتحف المقتنيات التراثية لصاحبه عصمت أبو زين الدين في مدينة شهبا و أمسية شعرية تراثية يحييها عدد من الشعراء.

ويتابع المهرجان فعالياته غدا بندوة حول العمارة التقليدية في جبل العرب و حفل فني تراثي لفرقة جمعية العاديات للفنون الشعبية على أن يختتم بعد غد بمحاضرة حول آثار جبل العرب في متاحف العالم وأمسية موسيقية غنائية لفرقة كورال معهد فريد الأطرش للموسيقا.