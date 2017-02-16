انطلاق فعاليات مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” بصالة الجلاء

بمشاركة 110 شركات صناعية وطنية انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثانية من مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها في صالة الجلاء الرياضية بالمزة والذي يستمر لغاية ال 21 من الشهر الحالي.

وأوضح وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو خلال الافتتاح أن المهرجان يشكل فرصة مهمة للصناعيين لعرض منتجاتهم والترويج لها والاحتكاك مع المستهلكين للتعرف على ملاحظاتهم حول منتجاتهم بهدف تحسينها وتطويرها معربا عن الأمل بأن يحقق المعرض الغاية المرجوة منه وتوفير تشكيلة سلعية تؤمن احتياجات المواطنين اليومية وبأسعار أقل من السوق بنسبة معقولة.

وبين وزير الصناعة أن الدورة المقبلة من المهرجان ستشهد مشاركة مؤسسات القطاع العام الصناعي ضمن فعاليات مهرجان التسوق وبما يساهم في زيادة الدعم للمواطنين وإيصال السلع بسهولة ويسر وبأسعار منافسة.

من جهته بين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن إدارة المهرجان قامت بتشكيل لجنة لدراسة الأسعار ومقارنتها بالسوق بحيث تستمر بتقديم السلع والمنتجات بأسعار أقل من السوق بحدود 20 إلى 25 بالمئة بالحد الأدنى مع الاستمرار بدعم أسر الشهداء وإقامة جميع الفعاليات التي كانت في الدورات السابقة.

بدوره أكد عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان محمد أكرم الحلاق أن لجنة المهرجان اعتمدت في هذه الدورة على التنوع القطاعي للمشاركين وذلك رغبة بتلبية حاجات الزوار وفتح مجال للشركات الصناعية للوجود في المهرجان والاستفادة منه من أجل ترويج منتجاتهم.

حضر الافتتاح معاون وزير الصناعة الدكتور نضال فلوح ونائب رئيس الغرفة محمد سحار وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وكانت دورة المهرجان الأولى للعام الحالي افتتحت أول الشهر الجاري في مدينة طرطوس بينما كانت الدورة الأولى من هذا المهرجان بدمشق في ال 11 من نيسان عام 2015 وأقيمت أكثر من 30 دورة في دمشق ومحافظات اللاذقية وطرطوس والسويداء.