انطلاق فعاليات مهرجان شهبا الحادي عشر للتراث والفنون بالسويداء

انطلقت في المركز الثقافي العربي بمدينة شهبا في السويداء اليوم فعاليات مهرجان شهبا الحادي عشر للتراث والفنون ويتضمن معارض للتراث والصور والوثائق والشخصيات التاريخية والأعمال الفنية وعروضاً لفرقة العاديات للفنون الشعبية.

المهرجان الذي ينظمه فرع جمعية العاديات بالسويداء بالتعاون مع مديرية الثقافة ومراكزها الثقافية يهدف إلى التأكيد على أهمية التراث والفن في حياة الشعوب.

وبين رئيس فرع جمعية العاديات بالسويداء محمد طربيه أن ما يميز دورة المهرجان الحالية توسع نشاطاتها في أكثر من منطقة بالمحافظة، إضافة إلى التشاركية في تنفيذها مع جهات رسمية وأهلية كجمعية النادي السينمائي ومعهد فريد الأطرش للموسيقا.

ولفت مدير المركز الثقافي في شهبا مرعي ركاب إلى أهمية المهرجان كنافذة للإطلال على تراثنا المميز والغني، بينما أشار عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الدكتور مازن السمارة إلى أهمية المهرجان كمحطة تراثية تحمل في طياتها تاريخ الآباء والأجداد.

ويتضمن المهرجان المستمر لغاية الـ11 من الشهر الحالي سهرة تراثية غنائية في معبد قنوات الأثري وعرضاً تمثيلياً تراثياً في ثقافي صلخد وفيلم (حجر رشيد) في صالة سينما بلانت وحفلاً فنياً موسيقياً ومحاضرة حول التراث السوري في ثقافي شهبا وندوة حول نقش النمارة وحقوق الملكية في ثقافي السويداء.

يذكر أن فرع جمعية العاديات بالسويداء تأسس عام 2001 ويهتم بالآثار القديمة بالتعاون مع دائرة الآثار ومديرية السياحة لتشجيع السياحة الداخلية وبالتراث الشعبي في السويداء ونشر الوعي الأثري والبيئي.