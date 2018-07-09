انطلاق معرض “انتركونيكس” في حماة

حماة- منير الأحمد:

انطلقت أمس فعاليات معرض البناء الدولي (انتركونيكس) والذي يقام بالتعاون بين الأمانة العامة لمحافظة حماة، ونقابة المهندسين، وغرفة صناعة، وتجارة حماة، ومجموعة الفجر للمعارض والمؤتمرات الدولية، وذلك في دار الأسد للثقافة بحماة.

وتجول أمين فرع حماة للحزب الرفيق المهندس أشرف باشوري والمحافظ الدكتور محمد الحزوري في المعرض الذي يضم أحدث معدات ومواد البناء كالآليات الهندسية والمواد والتقنيات التي تحتاجها عمليات التشييد والبناء وتجهيزاتها إلى جانب تجهيزات الطاقة المتجددة وتقنيات وتكنولوجيا المياه والأنابيب البلاستيكية المستخدمة في التمديدات الصحية والكهربائية وأجهزة فلترة الماء وأعمال المقاولات والمخابر، إضافة لشركات أخرى متخصصة بصناعة الأدوات الصحية والسيراميك والقرميد والحجر الصناعي والاسمنت والرخام فضلاً عن أنظمة الحماية والأمان والمعلوماتية والتي تعكس المستوى المتطور الذي وصلت إليه الصناعة الوطنية، مؤكدين أهمية هذا المعرض في مرحلة الإعمار، ما يشكل فرصة للتعريف بالمنتجات وتسويقها بالطريق الصحيح، ومعتبرين أن مشاركة عدد كبير من المؤسسات والشركات العامة والخاصة التي يزيد عددها على 43 شركة في المعرض دليل على صمود سورية، وخطوة من خطوات إعادة الإعمار، وإحدى الوسائل للتعرف على الشركات والمنتجات.

وبيّن المهندس عبد الناصر الخليل، رئيس فرع نقابة المهندسين بحماة، أن المهندسين يلعبون دوراً مهماً في مرحلة إعادة الإعمار من خلال دراساتهم ومشاريعهم، وهو ما يحتّم على نقابة المهندسين الوجود في هذه المعارض التخصصية، منوهاً بحرص النقابة على إعداد المهندسين لمرحلة إعادة الإعمار.