انطلاق منافسات الموسم الجديد من الأولمبياد العلمي السوري على مستوى المدارس غدا الخميس

تنطلق يوم غد الخميس اختبارات المرحلة الأولى من منافسات الموسم الجديد من الأولمبياد العلمي السوري 2018-2019 على مستوى المدارس بمواد “الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء”.

ويشارك في الاختبارات للمرة الأولى وخلافا للسنوات السابقة جميع طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات وتقام بالتوقيت نفسه ولمدة ساعة ونصف الساعة.

ويختار كل طالب مشارك مادة علمية واحدة من مواد الأولمبياد ويتم تصحيح أوراق الإجابات فور انتهاء الاختبارات من قبل مدرسي المواد المختصين بالمحافظات والأوائل وفق المعايير المحددة في كل مادة علمية يتأهلون لتمثيل المجمعات المدرسية في تصفيات المناطق.

وقال رئيس هيئة التميز والإبداع عماد العزب في تصريح لـه اليوم: إن منافسات الأولمبياد تقام بطريقة هرمية ومتتالية تبدأ بالمدارس ومن ثم على مستوى المناطق وبعدها على مستوى المحافظات ومن ثم على مستوى سورية، مؤكدا أن استراتيجية الهيئة مستمرة في الكشف عن مواهب التميز العلمي التخصصي من خلال الأولمبياد العلمي السوري ومشروعه الشبابي الكبير الذي يبحث عن المتميزين في كل المحافظات والعمل على تطوير قدراتهم وتعزيز مهاراتهم من خلال منافساته العلمية وبرامج التأهيل والتدريب والمشاركات القارية والعالمية.