انطلاق مهرجان ملتقى القرداحة الثقافي بجبلة

تحت عنوان “نفحات بحرية من عبق الأبجدية”، افتتح أمس مهرجان ملتقى القرداحة الثقافي، على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة جبلة.

وعبر الشعراء المشاركون بالمهرجان في قصائدهم الوطنية والوجدانية والغزلية الملقاة عن حبهم للوطن وتقديرهم لتضحيات الشهداء.

وشارك الشاعر غسان الأحمد أبو حميدة بقصيدة بعنوان “أسرج لها” مجد خلالها بطولات الجيش العربي السوري في أرض المعركة بينما ألقى الشاعران أيمن أسعد ونسرين بدور قصائد حيت تضحيات الشهداء.

وقال مجد صارم مدير ثقافة اللاذقية في تصريح له إن “المهرجان أقيم بالتعاون مع مديرية الثقافة باللاذقية ويحتضن مجموعة من الشعراء من مختلف المحافظات السورية”، بينما أشار مدير الملتقى الشاعر عمار مرهج إلى أن الملتقى انتقل من صفحة افتراضية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك كانت تضم عدداً كبيراً من الشعراء من كل المحافظات وشعراء من الوطن العربي إلى إقامة أمسيات ومهرجانات على أرض الواقع في حمص ودمشق والقرداحة وجبلة.

يستمر المهرجان لمدة ثلاثة أيام.