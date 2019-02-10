انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي اليوم

تحت شعار “اللاجئون والعائدون والنازحون داخلياً.. نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا”، يعقد قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي اليوم قمة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا على مدى يومين وتمثل أكبر تجمع لدول القارة.

اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للقمة ستبحث الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية للقارة الأفريقية، وتتصدر أزمات القارة الأمنية جدول أعمال القادة ومن بينها اتفاقية السلام في أفريقيا الوسطى التي جرى توقيعها بين الحكومة وعدد من المجموعات المسلحة إضافة إلى الأوضاع في جنوب السودان وليبيا والكونغو الديمقراطية على ضوء الانتخابات الرئاسية الأخيرة فيها.

ومن المتوقع أن يكون مقترح التمويل الطموح لرواندا على الطاولة فضلاً عن إدخال تعديلات على مفوضية الاتحاد الأفريقي ومبادرات متعددة في المجال الاقتصادي مثل “منطقة التجارة الحرة القارية” والتي وافقت عليها 44 من بين 55 دولة من الأعضاء في آذار 2018 إضافة إلى “السوق الموحدة” التي تعد من أبرز طموحات عدد من دول الاتحاد الأفريقي.