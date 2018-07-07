انفجارات في مقديشو

وقع انفجار قوي تبعه إطلاق نار كثيف، وسط العاصمة الصومالية مقديشو.

تقارير محلية بينت أنه سمع دوي انفجارات قوية، في المنطقة الواقعة وسط حي بنادر، أعقبه إطلاق رصاص كثيف.

وأشارت التقارير إلى أنه لم تتضح أسباب الانفجار على الفور، بينما تصاعد دخان كثيف في المكان.

وكالة “رويترز” نقلت، من جهتها، عن مصدر بالشرطة أن انفجار ثان وقع أمام مبنى تابع للشرطة في مقديشو.

وأوضح المصدر أن الانفجار الأول نتج عن تفجير انتحاري بسيارة ملغومة قرب القصر الرئاسي، فيما وقع الانفجار الثاني خارج فندق سايدكا قبالة مبنى الشرطة.