انفجارا يهزّ أنطاليا جنوب تركيا

وقع انفجار في مرأب مبنى يتبع الغرفة التجارية بإقليم أنطاليا جنوب تركيا اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت قناة “سن إن إن تورك” التركية.

وقالت القناة أن: «انفجارا هز المنطقة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث».

وأضافت القناة أن: «سبب الانفجار لم يتضح على الفور، وليس واضحا ما إذا كان قد أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى».

وقالت مصادر إعلامية أن: «10 مدنيين أصيبوا بإصابات طفيفة جراء تطاير زجاج نوافذ مبنى غرفة التجارة والصناعة».

وصرح رئيس بلدية أنطاليا، مندريس تورال ، قائلا: «من المبكر اعتبار الحادث إرهابياً ومدبراً.. من الممكن أن يكون الانفجار عرضياً»..

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ولكن مسلحين أكرادا ويساريين نفذوا في الماضي هجمات مماثلة أغلبها ضد قوات الأمن.