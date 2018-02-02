انفجار جسم غريب في أحد مدارس جديدة عرطوز

أصيب 8 أبجروح متفاوتة الخطورة جراء انفجار جسم غريب في ساحة إحدى المدارس بجديدة عرطوز الفضل بريف دمشق .

وأوضح مصدر في شرطة ريف دمشق أنه تم جمع أجزاء الجسم المتفجر والبدء بإجراء التحقيقات لمعرفة نوعه وكيفية وصوله الى الساحة مؤكدا ضرورة تعاون الأهالي بتوعية أولادهم بعدم حمل او لمس او اللعب بأجسام غريبة .

وذكر مصدر إعلامي أنه تم إسعاف الأطفال المصابين إلى مشفيي المواساة والأطفال في دمشق حيث يتم تقديم الإسعافات والخدمات الطبية اللازمة لهم.

وذكر الأطفال المصابون أنه خلال لعبهم كرة القدم في جديدة عرطوز الفضل شاهدوا جسما غريبا وأثناء اللعب فيه انفجر واسفر عن اصاباتهم بجروح.

وافاد الدكتور محمد فندي اختصاصي جراحة عامة في مشفى المواساة بان قسم الاسعاف استقبل اليوم عددا من الاطفال اصيبوا بشظايا ناتجة عن انفجار بينهم طفلان بوضع حرج لديهما اذيات نافذة على البطن ما اضطر الى فتح بطن استقصائي وعمل جراحي لهما إضافة إلى أذيات بالأطراف.

وأشار فندي إلى أنه تم نقل طفلين إلى مشفى الأطفال أحدهم لديه أذية على الشريان السباتي والآخر شظايا بالعمود الفقري مبينا أن الاطفال الموجودين بالمشفى تم وضعهم تحت المراقبة لمتابعة حالتهم الصحية وتقديم العلاج اللازم لهم.