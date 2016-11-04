انفجار سيارة مفخخة في ديار بكر التركية.. وعشرات القتلى والجرحى

قتل شخص وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح جراء تفجير وقع صباح اليوم أمام مبنى للشرطة في مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا.

وأكد مكتب حاكم مدينة ديار بكر أن التفجير نجم عن سيارة مفخخة.

ويزداد توتر الوضع الأمني والسياسي في تركيا بسبب إجراءات العقاب الجماعي التي ينتهجها النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان بحق مواطنيه وأغلبية معارضيه حيث جاء التفجير بعيد ساعات من مداهمات نفذتها شرطة هذا النظام وأسفرت عن اعتقال رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي التركي صلاح الدين دميرطاش وفيكان يوكساك داغ وثلاثة عشر نائبا آخرين من الحزب ذاته في البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب أردوغان “العدالة والتنمية”.

وكانت أجهزة نظام أردوغان الأمنية والاستخبارية استغلت المحاولة الإنقلابية التي شهدتها البلاد بمنتصف تموز الماضى لإطلاق حملات اعتقال وإقالة ضد غالبية ممثلي الشعب التركي ومؤسساته شملت عشرات آلاف القضاة والأساتذة والسياسيين إضافة إلى العسكريين وضباط الشرطة.