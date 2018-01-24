انفجار قرب مكتب منظمة “لننقذ الطفولة” في أفغانستان

وقع انفجار في مدينة جلال آباد المركز الإداري لولاية ننجرهار شرقي أفغانستان. حيث ذكرت السلطات المحلية، أن التفجير وقع بالقرب من مبنى يوجد فيه مكتب منظمة “لننقذ الطفولة”.

وأفاد ممثل حكومة المقاطعة، إن مكتب المنظمة بالذات كان هدف الهجوم الإرهابي. ولم تنشر حتى الآن أي معطيات رسمية عن وقوع قتلى وجرحى نتيجة للهجمة ولكنه أشير إلى أن المبنى أصيب بأضرار.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن شهود عيان قولهم، إن عدد المصابين يزيد على 10 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفيات.

ولم تعلن حتى الآن أية جماعة من الجماعات المسلحة والإرهابية الناشطة في أفغانستان عن تحملها مسؤولية الحادث.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة “لننقذ الطفولة”، هي منظمة دولية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الأطفال في كل العالم.